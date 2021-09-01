Лавров об отношениях Еревана и Баку: "Долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы"

Вчера глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился в Москве с Араратом Мирзояном, который был 19 августа назначен министром иностранных дел Армении. Мирзоян не скрывал, что приехал в Москву жаловаться на Баку, который якобы не выполняет взятых на себя обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

"Если быть точным, то в Заявлении от 9 ноября 2020 года речь шла об освобождении военнопленных, находившихся в плену на тот момент. Сейчас азербайджанцы удерживают значительную часть группы армянских военнослужащих, оказавшихся там в конце ноября, после того как Заявление вступило в силу и в нем была достигнута договоренность о прекращении любых враждебных действий… Окончательное решение зависит не от нас. Любые меры доверия (не только эту, но и встречную меру, которую осуществила Армения – передачу карт минных полей) мы активно поддерживаем. Считаем, что такими встречными шагами (не обязательно увязывая одно с другим, а просто в духе доброй воли) можно сделать шаг навстречу партнеру, соседу, с которым все равно придется жить на одной земле и дышать одним воздухом. Будем всячески этому способствовать", - заявил министр иностранных дел РФ.

Лавров заметил, что все вопросы необходимо решать исключительно политико-дипломатическими методами, а долгосрочное урегулирование возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы.

Говоря о работе трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных и экономических связей в Закавказье, созданной 11 января 2021 года, глава МИД РФ выразил надежду, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций будет помогать не только экономическому подъему на Южном Кавказе, но и обеспечивать надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона.

"Мы полностью привержены документам, одобренным нашими лидерами в трехстороннем формате 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего года. Исхожу из того, что речь не идет о возобновлении процесса, а о выполнении того, что уже подписано: о необходимости обеспечить надежную безопасность и начать восстанавливать доверие. Особую роль здесь играет трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей. Это будет важной мерой, которая позволит сторонам более конструктивно относиться к происходящему. Считаем принципиально важным поощрение гуманитарных связей на всех уровнях. Как уже прозвучало, нужно существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования", - заявил Лавров, подчеркнув, что любые шаги, которые будут способствовать урегулированию разногласий и нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, в Москве будут приветствовать.