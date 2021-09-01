Вахта памяти жертв теракта началась в Беслане

В среду, 1 сентября, в школе №1 Беслана началась трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в сентябре 2004 года.

С раннего утра во дворе школы звучит траурная музыка, а в 09:15 (мск), когда был совершен первый выстрел, во дворе школы прозвенел школьный звонок и началась церемония возложения цветов. В спортзале школы, где держали заложников, около фотографий погибших расставлены свечи, игрушки и бутылки с водой.

К памятнику "Древо скорби" на мемориальном кладбище Беслана, где похоронены жертвы теракта, также несут цветы. Многие таксомотрные компании республики бесплатно возят пассажиров к "Древу скорби" и в школу №1.

Напомним, теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей, где их насильно удерживали три дня, не давая им воды и еды.