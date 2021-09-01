Главная » Новости

Российская легкоатлетка завоевала золото Паралимпиады в толкании ядра

Российская легкоатлетка завоевала золото Паралимпиады в толкании ядра

Российская легкоатлетка Галина Липатникова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра, показав результат 11,03 м.

На втором месте представительница Испании Мириам Матринес Рико (9,62 м), на третьем – китаянка У Цин (9,36 м). состязание проходило в категории F36 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Липатникова – серебряный призер чемпионатов мира и Европы, также она становилась чемпионкой России по дартсу. В сборной России с 2016 года.

570 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!