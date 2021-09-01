Краевой суд Кубани обязал больницу выплатить компенсацию мужу погибшей при родах женщины

Больница в кубанских Гулькивичах выплатит компенсацию супругу погибшей во время родов женщины – такое решение подтвердил Краснодарский краевой суд, оставив без изменения решение районного суда.

Истец - супруг погибшей пациентки - просил суд взыскать с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в свою пользу 2 млн рублей и за причинение тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери в сумме 2 млн рублей. Также в пользу дочери истец просил взыскать с больницы компенсацию морального вреда за смерть матери в сумме 3 млн рублей, - передает "Кубань24".

Как установило следствие, в октябре 2018 года в центральной районной больнице Гулькевичского района на следующий день после родов скончалась женщина - выяснилось, что медицинская помощь роженице была оказана ненадлежащим образом.

Суд частично удовлетворил требования мужчины, постановив взыскать с больницы 1,5 млн рублей за некачественное оказание медицинской помощи женщине и еще 500 тыс рублей - за причинение ей тяжкого вреда здоровью.

Краснодарский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе решение нижестоящей инстанции, а во взыскании в счет компенсации причиненного истцу морального вреда и за причинение тяжкого вреда здоровью его дочери было отказано, - сообщает пресс-служба суда.