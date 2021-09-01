Жителей Грузии предупредили о ливне и сильном ветре

В ближайшие дни в Грузии ухудшится погода. Об этом сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.

Согласно прогнозу синоптиков, 2 и 3 сентября в Грузии ожидается сильный дождь с грозой, возможен град. Скорость ветра временами будет достигать 20-25 метров в секунду.

В агентстве также отметили, что обильные осадки могут привести к повышению уровня воды в небольших реках и активизации оползневых процессов в горных зонах.

Помимо этого, на западе Грузии прогнозируется значительное понижение температуры, шторм на побережье Черного моря составит 4-5 баллов.