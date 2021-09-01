Лавров не исключил своего перехода в Госдуму

Глава МИД России Сергей Лавров не намерен гадать о результатах предстоящих думских выборов.

"Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Государственную Думу", - сказал он, выступая в МГИМО и отвечая на вопрос том, видит ли свое будущее в качестве депутата и поступали ему предложения об этом, передает РИА Новости.

На осенние выборы в Госдуму Сергей Лавров идет в первой пятерке от партии "Единая Россия", также в лидерах от партии министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

Россияне проголосуют за своих кандидатов в единый день голосования с 17 по 19 сентября.

Напомним, Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.