В нижегородском Сарове начал работать филиал МГУ

В Сарове Нижегородской области открылся филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщили в пресс-службе Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Филиал будет готовить магистров по фундаментальным направлениям математики и физики.

"С приветственным словом к студентам обратились генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и ректор МГУ Виктор Садовничий", – информирует пресс-служба.

В ходе торжественной церемонии открытия, прозвучал гимн России в исполнении академического хора Нижегородского государственного университета, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев и магистрант МГУ Анастасия Лобанова подняли флаги.