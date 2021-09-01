"Не насиловать": Матвиенко рассказала о роли власти в компании по вакцинации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что личная ответственность властей – сформировать у граждан понимание того, что вакцинация – единственный способ обезопасить себя и окружающих от коронавируса.

В то же время она подчеркнула, что о насильственной вакцинации речи не идет. "Разъяснять и убеждать людей сделать прививку - это личная ответственность в том числе представителей местных властей, - сказала она. - Пензенская область является одним из регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции, в регионе 58% населения старше 60 лет уже получили прививку, - обратила внимание спикер СФ на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Пензы.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было выявлено 18368 случаев коронавирусной инфекции.