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Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья покидает пост

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья покидает пост

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко уходит в отставку по собственному желанию, - сообщила пресс-служба главы региона.

"Виталий Шульженко по собственной инициативе освобожден от должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Временно исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель министра Дмитрий Макаркин, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, Виталий Шульженко возглавлял министерство с ноября 2019 года.

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Вестник Кавказа

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