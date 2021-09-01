Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья покидает пост
Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко уходит в отставку по собственному желанию, - сообщила пресс-служба главы региона.
"Виталий Шульженко по собственной инициативе освобожден от должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Временно исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель министра Дмитрий Макаркин, - уточнили в пресс-службе.
Напомним, Виталий Шульженко возглавлял министерство с ноября 2019 года.
Вестник Кавказа
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