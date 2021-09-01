Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк поделилась прогнозом погоды, согласно которому пик непогоды на юге России прогнозируется в четверг.

Она пояснила, что сейчас практически вся европейская часть России находится во власти активных атмосферных фронтов. "Уже минувшей ночью сильные дожди отмечались в ряде регионов, в частности, в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях", - отметила она.

Далее синоптик сообщила, что в ближайшие сутки погода на юге России ожидается очень сложной в связи с тем, что холодный воздух, который уже начинает свое наступление с северо-запада, в четверг к вечеру достигнет вершин Кавказа. "Пик непогоды на юге России придется на четверг: понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями, грозами, местами сильными, со шквалистым ветром, в отдельных районах возможен град", - предупредила она, передает ТАСС.

Волосюк также отметила, что такая ситуация будет ярко проявляться в Крыму, в низовьях Дона, на территории Краснодарского и Ставропольского краев, в Адыгее и ряде республик Северного Кавказа. За непогодой последует похолодание. "В частности, на берегах Дона температурный режим будет на 4-5 градусов ниже нормы. Что касается курортов, отрицательное отклонение температуры будет не столь существенно, но, тем не менее, жара заметно спадет", - отметила она.

"На территории Краснодарского края в конце рабочей недели можно рассчитывать на 17-22 градуса, в выходные на фоне улучшения погодных условий потеплеет до 20-25 градусов. Однако на 30-градусную жару рассчитывать уже не стоит", - сказала ведущий специалист центра погоды "Фобос".