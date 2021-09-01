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Проценко поделился версией о происхождении коронавируса

Проценко поделился версией о происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа имеет естественное происхождение, выразил уверенность главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в рамках марафона "Новое Знание".  

"Мое персональное мнение, что это естественная история. <...> Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями", - сообщил он.

Также он отметил, что в будущем человечество научится жить с коронавирусом так же, как оно научилось жить с гриппом и корью.

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Вестник Кавказа

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