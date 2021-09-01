В Ставрополе распахнула двери православная гимназия

В среду, 1 сентября, в Ставрополе состоялось открытие православной Свято-Владимировской гимназии.

Мероприятие посетили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"В таких учебных заведениях дают знания и воспитывают духовно, а каждый из нас хочет, чтобы наши дети выросли нравственными, добрыми людьми", - цитирует руководителя региона "Ставропольская правда".

Он также пожелал всем учителям и родителям гордиться детьми, чтобы они чаще радовали своими успехами.

Напомним, в православной Свято-Владимировской гимназии пройдут обучение 96 детей с 1 по 4 классы.