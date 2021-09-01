Турист из Самары устроил поножовщину в отеле в Абхазии

Житель Самары на отдыхе в абхазской Пицунде с ножом набросился на хозяина гостиницы и постоялицу отеля.

Драма разыгралась днем на балконе одного из отелей: нетрезвый турист из Самары "беспричинно" нанес ножом хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук, - сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Состояние алкогольного опьянения, в котором пребывал турист, "прибавило ему сил", и в завязавшейся драке самарец также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления, - передает "Интерфакс".

По горячим следам полиция задержала подозреваемого во дворе соседнего гостевого дома, также было изъято и орудие преступления.

Следствие по делу ведут сотрудники УВД по Гагрскому району, прокуратура республики работает над принятием процессуального решения.