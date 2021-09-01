В Железноводске продезинфицировали автобусы
Все автобусы Железноводска были продезинфицированы, сообщили в пресс-службе местной администрации. Помимо этого, водителей дополнительно проинструктировали о важности ношения масок в транспорте.
По словам главы города Евгения Моисеева, безопасность жителей и гостей курорта превыше всего, поэтому "провели очередную дезинфекцию общественного транспорта".
Ранее глав региона Ставрополья Владимир Владимиров в ходе прямой линии сообщал, что 1 сентября занятия в школах, колледжах и вузах начнутся в очном режиме.
Вестник Кавказа
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