Российская Urals с начала года подорожала в 1,6 раза

С начала года средняя цена российской экспортной нефти Urals выросла в 1,6 раза, составив $65,1 за баррель, - сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В январе - августе 2020 года ее стоимость составляла $40,83 за баррель, а в августе 2021 года сложилась в размере $68 за баррель, что в 1,5 раза выше, чем годом ранее - в августе 2020 года ($44,51 за баррель), передает ТАСС.

Напомним, средняя цена нефти Urals в январе - июле 2021 года составила $64,68 за баррель.