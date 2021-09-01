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Казахстан временно зарегистрировал Pfizer

Казахстан временно зарегистрировал Pfizer

Вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty была временно зарегистрирована в Казахстане, временное регистрационное удостоверение действует 8 месяцев.

Ранее сообщалось о том, что вакцину Pfizer на первом этапе смогут получить дети в возрасте от 12 лет (с разрешения родителей или опекунов) и беременные, напоминает Sputnik Казахстан

Поставка препарата планируется начнутся в октябре.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 4320 случаев заболеваний коронавирусом.

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Вестник Кавказа

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