Казахстан временно зарегистрировал Pfizer

Вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty была временно зарегистрирована в Казахстане, временное регистрационное удостоверение действует 8 месяцев.

Ранее сообщалось о том, что вакцину Pfizer на первом этапе смогут получить дети в возрасте от 12 лет (с разрешения родителей или опекунов) и беременные, напоминает Sputnik Казахстан

Поставка препарата планируется начнутся в октябре.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 4320 случаев заболеваний коронавирусом.