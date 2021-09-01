Гарибашвили о реформах в Грузии: Рим не сразу строился

Рим не сразу строился, на все нужно время. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря о реформах, о необходимости которых вновь активно заговорили на Западе.

"Это процесс, вчера мы слышали заявление ЕС, это нормальный процесс. Есть несколько расходящихся позиций. Мы считаем, что мы провели фундаментальные реформы в судебной системе, этот процесс еще не завершен, этот процесс продолжается < > Как говорится, Рим не сразу строился, на все нужно время", - сказал глава правительства.



При этом Гарибашвили обратил внимание на то, что власти Грузии приняли решение отказаться от получения второй части макрофинансовой помощи ЕС, поскольку правительство приступило к сокращению внешнего долга страны.

Напомним, накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна может отказаться от кредита Евросоюза в размере 75 млн евро. Он подчеркнул, что отказ от кредита связан с тем, что данный вопрос стал иметь политическую подоплеку. Премьер добавил, что в настоящее время Грузия не нуждается в кредитах, поскольку экономика страны стремительно развивается.