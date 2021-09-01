Руслан Кузнецов принес России "золото" Паралимпиады в шоссейной велогонке

Российский велогонщик Руслан Кузнецов стал победителем шоссейной гонки на 79,2 км на Паралимпийских играх в Токио, преодолев дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд.

Вторым к финишу пришел швейцарец Хайнц Фрей, показавший такое же время, третьим финишировал австриец Вальтер Аблингер (2:35.06), - передает ТАСС.

Кузнецову 30 лет, он является бронзовым призером Кубка мира и многократным чемпионом России, - говорится в сообщении.