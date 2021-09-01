Лавров: надеюсь, Запад сдержит обещания не навязывать больше никому демократию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что западные лидеры сдержат свое слово и больше не будут пытаться распространить демократию в других странах. Об этом он сказал в ходе своего выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что устройство каждого государства должно отражать его традиции, его обычаи и должно быть комфортно для людей, которые там проживают. "Попытки навязать демократию сейчас уже вроде обещали прекратить, по крайней мере президент Байден и президент Макрон об этом сказали почти в унисон. Посмотрим, как эти обещания будут воплощаться в жизнь", - цитирует Лаврова ТАСС.

Он также назвал "крупнейшей ошибкой" попытку внедрить западную систему в Афганистане. Министр напомнил, что Афганистан традиционно был достаточно децентрализован, в стране клановые и прочие связи. "Отношения между различными этническими группами имели огромное значение, и столица обычно как-то балансировала все эти отношения. Сказать: "Вот завтра у вас будут выборы, все должны идти голосовать и избрать единого президента, который будет какими-то полномочиями обладать" - это не сами афганцы придумали, это им навязывали, и обожглись очень сильно", - заключил Лавров.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.