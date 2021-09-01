Лавров: США и Россия готовят новые контакты по кибербезопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО сообщил о том, что РФ и США готовят новые контакты по кибербезопасности.
"В общих чертах (представители РФ и США) говорили о необходимости наладить диалог по кибербезопасности. Это еще одна тема, по которой мы не могли достучаться до Вашингтона несколько лет", - сказал он.
Так как контакты на тему кибербезопасности сейчас готовится, есть основания полагать, что по каким-то направлениям мы чуть-чуть снизим напряженность на международной арене.
Вестник Кавказа
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