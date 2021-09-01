Лавров: Россия доведет торговлю с Узбекистаном до $10 млрд

Объем взаимной торговли с Ташкентом достигнет $10 млрд, - говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для специального выпуска журнала "Бюджет" к 30-летию независимости Узбекистана.

"Годом ранее российско-узбекский товарооборот достиг $5,9 млрд, и в среднесрочной перспективе показатели взаимной торговли достигнут $10 млрд", - пишет Лавров, передает ТАСС.

Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству работает эффективно, претворяется в жизнь программа экономического сотрудничества до 2024 года, и объем российских инвестиций в экономику Узбекистана уже составил $10 млрд.

В минувшем 2020 году в России трудились более 2 млн узбеков, которые отправили домой денежных средств в объеме более $4,3 млрд, - напомнил Лавров.

Сейчас в качестве флагманского направления утверждается научно-техническое сотрудничество по использованию атомной энергии в мирных целях, а также прорабатывается вопрос строительства Россией АЭС в Узбекистане - первой в регионе Центральной Азии, что позволит республике совершить технологический рывок, - добавил министр.