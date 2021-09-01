Гарибашвили рассказал, кто является его настоящим хозяином

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его начальником является грузинский народ, а не европарламентарий. Таким образом он отреагировал на заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон.

По словам главы правительства, европарламентарии не должны делать поверхностных заявлений. "Если они заинтересованы в выяснении ситуации и сути дела, они должны выяснить это, а не делать поверхностные заявления. Мне все равно, кто что сказал, я говорю нашим людям, что это был кредит, а мы отказались брать дополнительные кредиты", - цитирует его "Грузия Online".

Ранее депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что правительство Грузии не выполнило условия для получения второго транша микрофинансовой помощи Евросоюза и поэтому не может отказаться от того, на получение чего оно не имело права.

Напомним, накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна может отказаться от кредита Евросоюза в размере 75 млн евро. Он подчеркнул, что отказ от кредита связан с тем, что данный вопрос стал иметь политическую подоплеку. Премьер добавил, что в настоящее время Грузия не нуждается в кредитах, поскольку экономика страны стремительно развивается.