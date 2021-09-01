Мария Павлова принесла России "золото" в плавании брассом на 100 м

Россиянка Мария Павлова сегодня завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м брассом.

Результат российской спортсменки - 1 минута 31,44 секунды. Второе место заняла американка Джессика Лонг (1.34,82), третье - австралийка Тиффани Томас Кейн (1.35,02), - передает ТАСС.

Марии Павловой 22 года, ранее на Играх в Токио она стала бронзовым призером на дистанции 200 м комплексным плаванием.