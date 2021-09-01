В России за сутки коронавирусом заболели еще 18368 человек
За минувшие сутки в России было выявлено 18368 случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в оперативном штабе.
Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ, а в антилидеры по числу заболевших снова вышел Санкт-Петербург - за минувшие сутки там заболели 1 312 человек. Последний раз аналогичная ситуация была 18 августа - тогда в Санкт-Петербурге было зарегистрировано наибольшее число заражений новой коронавирусной инфекцией (1636 случаев).
На втором месте по заболеваемости столица России - здесь сутки заболели 1229 человек, в Московской области 543 новых заражения.
В стране умерли за сутки 790 человек, накануне сообщалось о 795 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве - 47, в Санкт-Петербурге - 34 и Свердловской области - 33.
Общее число жертв COVID-19 в России достигло 184 014.
Поправились и выписаны из больниц за минувшие сутки 18325 пациентов.
Напомним, всего с начала пандемии в РФ выявлено 6937333 случая коронавируса.
Вестник Кавказа
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