Путин заявил, что счастлив служить Отечеству

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками сообщил о том, что счастлив, так как реализовал свою мечту служить Отечеству.

"По поводу того, о чем я мечтал, что получилось. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком", - сказал он.

"Так или иначе, я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком - я хотел быть и реализовал этот план. Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось", - откровенно признал российский лидер.

В то же время государства подчеркнул, что "это не главное", а главное - служить Отечеству. "И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", - подытожил глава государства.