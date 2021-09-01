В Беслане поминают жертв чудовищного теракта в школе №1

В североосетинском Беслане проходят памятные мероприятия по жертвам террористического акта в городской школе №1 в 2004 году, цветы к кресту в спортзале школы возложил врио главы региона Сергей Меняйло, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"В Беслане начались памятные мероприятия, посвященные 17-ой годовщине теракта в школе №1. Сергей Меняйло возложил цветы к кресту в спортзале, в котором произошла трагедия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram, передает РИА Новости.

Напомним, теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей, где их насильно удерживали три дня, не давая им воды и еды.