В Ростове-на-Дону заработала крупнейшая школа региона

Самая крупная в Ростовской области школа, рассчитанная на 1 434 учащихся, приняла учащихся в Ростове-на-Дону. На торжественном мероприятия открытия объекта присутствовал губернатор Василий Голубев.

"Школа полностью всем оснащена. И оборудование, и спортивные залы, и лаборатории, и новые технологии - все здесь есть", - сказал он, выражая благодарность строителям.

Также он сообщил о том, что в регионе строятся еще более крупные объекты образования: в Советском районе строится школа на 1 650 мест.