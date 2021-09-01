В Казахстане началась всеобщая перепись населения

Сегодня, в первый день осени, в Казахстане началась всеобщая национальная перепись населения – уже третья с момента обретения независимости страной.

Нынешняя перепись имеет свои особенности - впервые в ней будут применены цифровые технологии, и пройти ее можно с 1 сентября по 15 октября в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz, доступном 24 часа в сутки, отмечается на сайте Бюро национальной статистики, передает Sputnik Казахстан.

Пройдет она и в очном режиме – на вопросы интервьюеров с 1 по 30 октября смогут ответить те, кто не прошел перепись онлайн, причем при опросе на традиционном этапе интервьюеры будут использовать электронные планшеты.

Процедура переписи включает в себя 91 вопрос, в числе которых в опросных листах есть и вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только его владельцы, а есть вопросы, адресованные только для женщин.

В среднем процедура опроса для каждого участника занимает 20-25 минут, и от активности и искренности граждан будет зависеть получение качественных данных о населении страны, - отметили в Бюро национальной статистики.