Подросток без прав устроил ДТП с мотоциклом на Ставрополье

Один человек пострадал в результате аварии с участием мотоцикла в Новоалександровском городском округе Ставрополья. Мотоциклом управлял подросток, прав на управление транспортным средством у него не было. Об этом проинформировали в пресс-службе краевого УГИБДД России.

Установлено, что авария произошла на дороге Новоалександровск-Григорополисская-Армавир, где водитель мотоцикла RЕСЕR выехал на встречную полосу и столкнулся с двигающемся в попутном направлении легковым автомобилем.

С переломами подросток-мотоциклист был доставлен в больницу. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.