Баку проявляет стратегическое терпение. Но долго ли еще терпеть?

В последние недели накал страстей в Карабахе и на межгосударственной границе Армении и Азербайджана, все еще ждущей делимитации, растет. Перестрелки на границе и в зоне ответственности миротворческих сил РФ в Карабахе происходят регулярно, солдаты гибнут, пропадают и попадают в плен. Кульминацией событий последних дней стало, пожалуй, пленение в Карабахе азербайджанского военнослужащего 26 августа.

Инцидент произошел в зоне ответственности российских миротворцев, довольно далеко от ближайшего азербайджанского поста. В Азербайджане заявили, что ранее военнослужащий, прошедший 44-дневную войну, самовольно покинул психиатрическое отделение военного госпиталя, где проходил лечение. Речь идет о человеке с психическим расстройством, и вопрос его возвращения азербайджанской стороне будет решаться в контакте с Россией.

Однако армянская сторона не спешит возвращать азербайджанского военного. Возможно, в надежде обменять его на кого-то из своих, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. В обозримой перспективе эта тактика может стать довольно рискованной. Дело в том, что до сих пор карабахские армяне неоднократно забредали на территорию, подконтрольную азербайджанской армии. Азербайджанцы сразу же возвращали их при посредничестве российских миротворцев. Но будет ли Баку отныне также лоялен к очередному "заблудшему"?

Выдвигаются различные версии происходящего. Согласно одной из них, Армения целенаправленно гнет жесткую линию с целью развалить трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года накануне выборов в Госдуму, дискредитировав тем самым один из крупнейших дипломатических успехов российской власти последних лет. Пленение азербайджанского военного сепаратистами и показательное "следствие" – именно такой провокационный шаг на этом пути. Еще один "укол" в адрес Баку – недавняя поездка армянского министра труда и социальных вопросов в Карабах. 2 сентября, в день "провозглашения независимости" сепаратистской "НКР", можно ожидать новых сюрпризов. Похоже, в ближайшие две-три недели Баку будут брать "на слабо".

Дискредитируя трехстороннее соглашение от 9 ноября, Пашинян, вольно или невольно, подыгрывает "западным партнерам", оставшимся за бортом карабахского урегулирования. Нельзя также исключать, что предпринимается попытка сыграть на различиях в подходах российских элит к вопросу политики в Карабахе, и побудить российский силовой блок к активным действиям в регионе. Это, бесспорно, вызовет охлаждение отношений России с Баку и Анкарой – на радость тем, кто был бесцеремонно выкинут из кавказской политики в 2020 году.

Ходят разговоры и о "грузинском сценарии" для Азербайджана, который якобы готовят в Кремле. Возможно, в Ереване были бы рады спровоцировать нечто подобное для своего противника, укрывшись за широкими спинами российских солдат. Все армянские границы в той или иной степени охраняются Россией, а потому бояться особо нечего. Но затея эта довольно бесперспективная – Алиев не Саакашвили, к аферам не склонен, да и Москве, где привыкли рассуждать трезво, подобное развитие событий не нужно. У нас не так много друзей, чтобы разбрасываться ими во имя амбиций карликовых государств, как бы обидно это ни звучало для наших союзников.

Отрадно, что Баку старается сохранять хладнокровие, хотя делать это тамошним властям непросто. Упорное, почти что принципиальное молчание бакинского официоза по вопросу пленного говорит лишь об одном – в Баку понимают, что ставки в нынешней игре слишком высоки. Там не хотят резкими движениями разрушить столь бережно выстраиваемую Россией, Азербайджаном и Турцией хрупкую конструкцию мирного региона в угоду армянским националистам и поддерживающим их странам Запада. Устойчивый мир важнее сиюминутных эмоциональных порывов.

То, что по поводу инцидента с азербайджанским солдатом молчат российские миротворцы, тоже не случайность. Москва может надавить на Ереван, заставив освободить солдата, но в ответ со стопроцентной вероятностью будет развязана масштабная грязная кампания против РФ в Армении. Действовать надо выверено и сдержанно, двигаясь к миру вопреки попыткам саботажа.

Впрочем, и армянской стороне следует быть крайне осторожной в своих действиях. В попытке развалить трехстороннее соглашение, ей важно не переусердствовать – ведь может последовать и очередная "порка" со стороны Баку с молчаливого согласия Москвы, как это было при проведении азербайджанским спецназом зачистки в Карабахе в начале декабря 2020 года.