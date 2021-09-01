Токаев: препятствовать русскому языку в Казахстане нельзя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая сегодня новую сессию парламента, выступил с ежегодным посланием к народу страны, в котором заявил, что никто не вправе препятствовать использованию русского языка.

"Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", - сказал он, отметив, что гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики в Казахстане.

"Это не просто риторика, такой подход поддерживает абсолютное большинство казахстанцев", - отметил Токаев, напомнив, что жители республики, согласно конституции, являются единой нацией.

"Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма, не позволим покушаться на наш государственный суверенитет и территориальную целостность", - отметил он.

Напомним, согласно Конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально используется русский. Однако в стране периодически разгораются скандалы из-за препятствования использованию русского языка со стороны националистов.