Зеленский попросит у США защиты Украины от "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев рассчитывает на гарантии со стороны США после достройки и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

По его словам, даже в случае завершения строительства газопровода, украинские власти будут препятствовать его стабильной работе. "Если достроят, то мы еще поборемся, как он будет работать… Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии", - сказал Зеленский журналистам в Вашингтоне, уточнив, что он имеет в виду санкции в отношении России.

В настоящее время глава украинского государства находится с рабочим визитом в США, где состоятся его переговоры с президентом Джо Байденом. Планируется, что основной темой встречи станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а также гарантии энергетической безопасности для Украины после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".