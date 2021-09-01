Власти Туркменистана на месяц отложили старт учебного года – СМИ

Власти Туркменистана приняли решение отложить начало учебного года до 1 октября. Сделано это для профилактики коронавируса, хотя в стране официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Сегодня, 1 сентября, в школах страны прошли торжественные линейки только для учеников первых классов, - сообщает Tеlegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

Ранее газета "Хроники Туркменистана" писала, что учебный год в стране начнется с 1 сентября с соблюдением антикоронавирусных ограничений.

Напомним, с начала пандемии в Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.