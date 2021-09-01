Цены на газ в Европе вновь обновили исторический максимум

Цены на газ в Европе ускорили рост и превысили $625 за тысячу кубометров, говорят данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в среду достигла $625,9 за тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа с начала торгов в среду составляет около 3%.

Накануне цены на газ на фьючерсном рынке Европе достигли исторического максимума, превысив $620 за тыс куб м.