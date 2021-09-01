Сергей Аксенов завел свой Telegram-канал

У социального мессеннджера Telegram появился новый пользователь – им стал глава Крыма Сергей Аксенов, - сообщила руководитель пресс-службы главы региона Анна Ченская.

"У главы республики Крым Сергея Аксенова появился канал в Telegram. Пользователи, подписавшиеся на канал, смогут получать оперативную информацию, известия о рабочих поездках, совещаниях, официальных распоряжениях главы республики", - рассказала Ченская, передает РИА Новости.

Подписаться на Telegram-канал Аксенова можно по ссылке t.me/Aksenov82. Ранее глава Крыма использовал для публикаций новостей и для обратной связи с крымчанами портал правительства Республики Крым, а также соцсети и мессенджеры ВКонтакте, Одноклассники, twitter, facebook, Instagram и официальный YouTube-канал, - говорится в сообщении.