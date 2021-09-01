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Пожарные потушили лес в Боржомском ущелье

Пожарные потушили лес в Боржомском ущелье

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии информирует о том, что пожар, вспыхнувший в лесу у села Квабисхеви Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети), ликвидирован.

Согласно данным службы, сообщение о возгорании поступило накануне. На  место ЧС прибыли пожарные. Было установлено, что горели деревья, трава и листья у корней.

Из-за сложного рельефа, тушение велось с вертолета, который осуществил 18 вылетов, что значительно ускорило тушение пожара. Вечером возгорание было локализовано. В настоящее время пожар полностью потушен, сообщает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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