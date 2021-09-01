В парламенте Казахстана стартовала вторая сессия седьмого созыва

Казахстанские депутаты вернулись с каникул: сегодня в Нур-Султане началось совместное заседание палат парламента страны, дав старт второй сессии седьмого созыва.

Новую сессию открыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, озвучив основные направления предстоящей работы депутатов и рассказав о приоритетных целях социально-экономического развития страны, - передает Sputnik Казахстан.

На предстоящей сессии депутаты совместно с правительством будут активно работать над развитием национальной экономики и предпринимательства, социальной поддержки казахстанцев, а также дальнейшим укреплением независимости и демократии, - заявил ранее председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.

Сейчас на рассмотрении депутатов находится ряд документов, среди которых - законопроект "О промышленной политике", "О растительном мире", "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности", "Об органах военной полиции".

Также депутаты планируют принять проект республиканского бюджета на предстоящие три года, в котором на законодательном уровне будут утверждены государственные средства, необходимые для усиления социально-экономического положения страны, преодоления последствий пандемии, реализации важных инициатив в развитии Казахстана.