Путин начал рабочий визит во Владивосток
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, здесь в День знаний он пообщается со школьниками. Также у главы государства запланировано участие в церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями по защите детей в цифровой среде".
Помимо этого российский лидер примет участие и в церемонии открытия социальных объектов.
Также в рамках визита президент встретится с приморским губернатором Олегом Кожемяко и совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
Вестник Кавказа
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