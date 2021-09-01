Путин начал рабочий визит во Владивосток

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, здесь в День знаний он пообщается со школьниками. Также у главы государства запланировано участие в церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями по защите детей в цифровой среде".

Помимо этого российский лидер примет участие и в церемонии открытия социальных объектов.

Также в рамках визита президент встретится с приморским губернатором Олегом Кожемяко и совещание по вопросам социально-экономического развития региона.