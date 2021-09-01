Аксенов рассказал о состоянии туристической отрасли Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что турпоток на полуостров в этом году уже превысил 7 млн человек, это рекорд для полуострова за постсоветский период.

"По данным министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019-го на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов", - говорится в его сообщении, опубликованном во "Вконтакте".

Также глава республики отметил, что именно за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше аналогичных показателей прошлого года.