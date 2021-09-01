С первым днем осени в столичный регион идут ливни с грозами

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода с ливневыми дождями и грозами, может выпасть до 15% от месячной нормы осадков, а столбики термометров не поднимутся выше плюс 20, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Столичный регион будет находиться вблизи центра циклона, в середине дня нас пересечет его холодный атмосферный фронт. Погода в Москве ожидается облачная с ливневыми дождями, которые могут оказаться сильными... Местами дожди могут сопровождаться грозами, может выпасть порядка 10 мм осадков, что составляет почти 15% от месячной нормы", - сообщила Волосюк, передает РИА Новости.

Воздух в столице прогреется до плюс 18-20, в Подмосковье – до плюс 16-21. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с, в порывах до 17 м/с, а атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт ст, - добавила синоптик.