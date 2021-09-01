В столице Казахстана пылал крупный торговый центр

Сегодня утром в крупном торговом центре "Тулпар" в Нур-Султане вспыхнул пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 07:36, вызову был присвоен третий ранг сложности. Прибывшие на место спасатели установили, что горят торговые бутики, расположенные на самом верхнем – четвертом - этаже здания.

"На месте был создан оперативный штаб пожаротушения, пожарные расчеты были разделены на два боевых участка, в тушении пожара было задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС", - сообщили в ДЧС Нур-Султана, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, "Тулпар" – крупный торговый центр, специализирующийся на продаже мебели и предметов для дома.