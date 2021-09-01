В Казахстане за сутки 4320 новых пациентов с коронавирусом

В Казахстане продолжает снижаться число пациентов с новым коронавирусом – за минувшие сутки было выявлено 4320 человек с положительным ПЦР-тестом.

Лидером по числу новых заболевших остается Алматы – в мегаполисе выявлено 1259 новых заболевших, в Нур-Султане – 268, в Шымкенте – 140, в числе антилидеров и Карагандинская область – здесь 450 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших в Акмолинской (251), Актюбинской (263), Алматинской (270), Атырауской (149), Восточно-Казахстанской (161), Костанайской (239), Мангистауской (250) и Павлодарской (260) областях.

Днем ранее сообщалось о 4 322 заболевших коронавирусом.

Всего в стране подтвержден 793 791 случай.

Коронавирусная инфекция и пневмония унесли жизни 134 казахстанцев за сутки, - сообщает министерство здравоохранения. 98 из них умерли от COVID-19 и 34 - от ковидной пневмонии.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 9 402 человек, от пневмонии с признаками коронавируса - 4 464.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 110 420 человек, в стационарах находятся 23 744 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 86 676 пациентов.