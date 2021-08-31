США ведут переговоры с Турцией и Катаром по восстановлению работы аэропорта в Кабуле

США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу возобновления работы гражданской части аэропорта Кабула. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, это необходимо не только для того, чтобы использовать его для рейсов, чтобы люди могли улететь, но также для гуманитарной помощи, над распределением которой будет вестись работа через Всемирную продовольственную программу ООН и другие структуры.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что в этом плане США взаимодействуют и с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в России), используя имеющиеся каналы связи, передает ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.