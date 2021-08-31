Байден рассказал, почему США решили больше не воевать Афганистане

Президент США Джо Байден объяснил в телевизионном обращении по случаю завершения вывода войск из Афганистана, почему отказался продолжать войну в этой стране.

По его словам, реальный выбор состоял в том, чтобы уйти или увидеть эскалацию ситуации. "Я не собирался продлевать бесконечную войну и откладывать вывод войск на неопределенный срок", - пояснил глава Белого дома.

"Тех, кто хотел, чтобы война в Афганистане продолжалась третий десяток лет, я спрошу: "В чем заключаются наши национальные интересы?" В моем представлении только в одном - чтобы Афганистан больше никогда не был площадкой для атак против США", - поведал Байден.

При этом он подчеркнул, что у США нет других интересов в Афганистане. "Мы достигли своей цели там еще десять лет назад", - цитирует американского лидера РИА Новости.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.