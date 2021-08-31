СКЖД запустит осенний тур из Ростова в Минводы

В октябре на Юге России откроется железнодорожный тур, участники которого смогут, выехав из Ростова-на-Дону, посетить знаковые места Кавказских Минеральных вод. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Маршрут тура продлится три дня и включает в себя посещение Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, а также других курортных мест региона. Сопровождать отдыхающих будет гид, передает "АиФ-Ростов".

Стоимость тура - 14,3 тыс рублей, она включает в себя организацию питания и проживание в гостинице. Проходить путешествие будет на пригородных экспрессах.