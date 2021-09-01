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КФУ может получить господдержку своих научных проектов

КФУ может получить господдержку своих научных проектов

Крымский федеральный университет (КФУ) подал заявку на 53 подпроекта по пяти направлениям государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030", которые претендуют на общую сумму инвестиций в 13 млрд рублей из государственных и частных источников. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

"Мы шли от создания небольших лабораторий к такой перспективной идее, как организация крымской научной школы с амбицией на высокий интерес со стороны различных регионов России. Мы сфокусировались на пяти стратегических проектах: развитии инновационной сельскохозяйственной долины "Агрополис"; санаторно-курортной реабилитации; программы "Крым 2:0", основанной на интеллектуальной составляющей культурного богатства Крыма;  биотехнологий и цифровизации с уклоном в работу с крупными объёмами данных. По сути, все пять направлений связаны между собой и дополняют друг друга", - цитирует Фалалеева "АиФ-Крым".

Напомним, финансирование будет осуществляться после рассмотрения ежегодных докладов университета о выполнении поставленных задач. Цель программы – сформировать широкую группу вузов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу до 2030 года.

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