КФУ может получить господдержку своих научных проектов

Крымский федеральный университет (КФУ) подал заявку на 53 подпроекта по пяти направлениям государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030", которые претендуют на общую сумму инвестиций в 13 млрд рублей из государственных и частных источников. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

"Мы шли от создания небольших лабораторий к такой перспективной идее, как организация крымской научной школы с амбицией на высокий интерес со стороны различных регионов России. Мы сфокусировались на пяти стратегических проектах: развитии инновационной сельскохозяйственной долины "Агрополис"; санаторно-курортной реабилитации; программы "Крым 2:0", основанной на интеллектуальной составляющей культурного богатства Крыма; биотехнологий и цифровизации с уклоном в работу с крупными объёмами данных. По сути, все пять направлений связаны между собой и дополняют друг друга", - цитирует Фалалеева "АиФ-Крым".

Напомним, финансирование будет осуществляться после рассмотрения ежегодных докладов университета о выполнении поставленных задач. Цель программы – сформировать широкую группу вузов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу до 2030 года.