Макрон и Токаев обсудили события в Афганистане

Состоялся телефонный разговор президентов Франции и Казахстана Эммануэля Макрона и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии. "Они выразили желание совместно работать во имя безопасности и стабильности в регионе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В нем также подчеркивается, что лидеры двух стран разделяют стремление к укреплению сотрудничества в интересах международной безопасности, а также для устойчивого экономического роста.

Помимо этого, президенты Франции и Казахстана договорились о дальнейшем укреплении партнерства, в частности в экономической области, передает РИА Новости.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.