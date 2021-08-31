Байден объявил о завершении попыток США перестроить другие страны

Президент США Джо Байден заявил в ходе телеобращения к нации, что уход американских сил из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, направленных на переустройство других стран силовым путем.

"Решение об Афганистане не просто про Афганистан", - сказал он, добавив, что вывод войск является "миссией милосердия".

"В апреле я принял решение завершить эту войну <...>. Расчет был в том, что более чем 300 тысяч правительственных войск (Афганистана – прим. ред.), которых мы обучали и оснащали последние два десятилетия, будут крепкой силой в их гражданской войне с "Талибаном" (запрещено в России)", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Он также подчеркнул, что предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск оказалось ошибочным. При этом Байден указал на то, что США были готовы к коллапсу афганских властей.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.