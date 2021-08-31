Макгрегор верит, что станет тройным чемпионом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор верит, что может стать тройным чемпионом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Верю ли я, что смогу стать тройным чемпионом? Да", - сказал боец, отвечая на вопросы болельщиков.

Кроме того, он отреагировал информацию о самых продаваемых боях в истории UFC. "Бой Макгрегор - Альдо заработал больше, чем бой Леснар - Мир. И Ковбой - Макгрегор заработал больше, чем Макгрегор - Альдо. В настоящее время у меня в списке восемь из десяти лучших поединков в UFC", - заявил Макгрегор.

Ирландец также отметил, что у него в контракте осталось два боя. "Я постараюсь стать лучшим во всей десятке. Мотивация!", - добавил боец.