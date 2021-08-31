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"Анжи" возглавил турнирную таблицу первенства ФНЛ-2

&quot;Анжи&quot; возглавил турнирную таблицу первенства ФНЛ-2

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" разгромил в шестом туре "Ессентуки" со счетом 5:0 и вышел на первое место в турнирной таблице первенства ФНЛ-2 в первой группе. Встреча проходила на поле РДЮСШ Минобрнауки Дагестана.

Три мяча записал на свой счет Раджам Магомедов, еще по голу забили Рустам Мачилов и Муслим Шихбабаев.

Таким образом, после шести туров "Анжи" с 15 очками возглавляет турнируню таблицу первенства ФНЛ-2.

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Вестник Кавказа

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